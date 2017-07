Hinnavõrdlus: herne tootjahind on aastaga kahekordistunud

Võrreldes eelmise aastaga on kartuli ja köögiviljade tootjahinnad Eestis märkimisväärselt tõusnud. Kõikide saaduste tootjahinnad on sel aastal kõrgemad kui eelmisel aastal ning hinnad erinevad paarikümne sendi kuni paari euro võrra.

Suurimat muutust on näha herne hinnas. Kui mullu juunis oli herne keskmiseks tootja kilohinnaks 2,71 eurot, siis sel aastal on hind pea kahekordne ehk 5,30 eurot. Küüslaugu hind on tõusnud ühe euro võrra, eelmise aasta juunis oli selleks 4,75, sel aastal juba 5,75 eurot.

Kõige stabiilsemana on püsinud peakapsa hind, mis on 28 eurosendi pealt tõusnud 30 eurosendi peale. Märkimisväärset muutust pole märgata ka porgandi ja peedi hinnas, mullu juunis oli nii porgandi kui peedi kilohind 0,21 eurot, sel aastal vastavalt 0,27 ja 0,30 eurot.