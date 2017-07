Nipid, mis aitavad raha säästa

Optimism on küll hea, kuid seda kõike mingi piirini, vahendab nbcnews.com. Nimelt näitavad uuringud, et ameeriklased on liiga optimistlikud ja kindlad majanduse, turu ja töökohtade kasvu kohta. Samuti ei tunne nad muret oma majandusliku tuleviku pärast.

Kuid kui lüüa numbrid kokku, siis selgub, et muretsemiseks on siiski põhjust. Selleks, et optimism oma majandusliku seisukorra üle ei peaks raugema, tasub tähelepanu pöörata nendele asjadele:

Pensionieaks valmistumine

USA Töötoetuste uuringuinstituudi uuring näitas, et 2016. aastal uskus 21 protsenti ameeriklastest, et neil on piisavalt raha, et pensionipõlves mitte muret tunda ja 42 protsenti oli oma tulevikus mingil määral kindel. Reaalsus on aga see, et pea pooltel ameeriklastel puuduvad säästud pensionipõlveks.

Proovi neid nippe pensionieaks raha säästmiseks:

Näe seda. Visualiseerimine on raha säästmise üks nippe. Raske on panna raha kõrvale millegi jaoks, mida sa ise ei näe. Hulga lihtsam on seda teha, kui sul on kindel plaan. Näiteks kujuta ette kohta, kus sa elada tahad ja kujutle end vanemaks.

Küündi kõrgemale. Uuringud on näidanud, et ükskõik milline surve – nt enda võrdlemine teiste sinuealistega – inspireerib inimesi rohkem pingutama.

Säästud ootamatuteks olukordadeks

Bankrate uuring näitas, et üha enam ameeriklasi tunneb end mugavalt raha kõrvale pannes. Kuid, summa, mis kõrvale pannakse, on järk-järgult vähenenud. 66 protsendil ameeriklastest ei ole ootamatuteks olukordadeks üldse sääste.

Proovi neid mobiilirakendusi, et säästa raha ootamatuteks olukordadeks: