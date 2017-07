Elron langetas veebist ostetud üksikpileti hinda

Kui seni kehtis veebist ostetud üksikpiletitele kümne protsendiline allahindlus, millele lisandus Elroni sõidukaardi soodustus, siis alates esmaspäevast on tavahinnast 15 protsenti soodsamad kõik veebist ostetud üksikpiletid ning Elroni sõidukaardi soodustust eraldi ei arvestata.

«Järjest enam reisijaid eelistab pileti osta internetist – võrreldes eelmise aastaga on veebist ostetud pileteid juba üle veerandi rohkem. Tänu sellele paraneb ka teeninduse kvaliteet rongides, kuna klienditeenindajatel jääb rohkem aega igale sõitjale keskenduda,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

«Et piletiost oleks reisijale veelgi kasutajasõbralikum, oleme välja töötamas uut piletimüügisüsteemi,» lisas Kongo.

Muudatus ei puuduta rongist ostetavate üksikpiletite soodustusi, sealjuures jääb senine 10-protsendiline allahindlus kehtima rongist Elroni sõidukaardiga ostetud piletitele. Ka perioodipiletid on veebist ostes endiselt 10 protsenti soodsamad.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel.