Kuus kõige naeruväärsemat mobiilirakendust

Insider otsis välja kõige naeruväärsemad mobiilirakendused, mida inimesed kasutavad ja mis vaatamata kriitikale endiselt App Stores ja Google Play’s müügil on.

Fan Cooler – tegemist on rakendusega, mis imiteerib puhurit ning selle häält. Küsimusi tekitab sealjuures see, miks peaks keegi soovima maksta puhuri hääle eest?

Lick the icicle – on mäng, mille eesmärgiks on lakkuda jääpurikat. Õnneks töötab mäng ikkagi näpuga ekraani puudutades, mitte seda lakkudes.

Hold on! – Kõigest 0,86 euro eest on võimalik soetada rakendust, mille eesmärgiks on võimalikult kaua ekraanil olevat nuppu all hoida.

S.M.T.H – rakendus mõõdab kui kõrgele suudab kasutaja enda mobiiltelefoni visata. Juhul, kui soovid mobiiltelefonist lahti saada, on tegemist toreda mänguga, kuid töökorras telefoni puhul ei tasu lihtsalt mängurõõmu nimel enda seadet ohtu seada.

i Beer – rakendus, mida on üle 90 miljoni korra allalaaditud, kuvab ekraanil õlut, mis telefoni kallutades ekraanil kaasa liigub. Sellega antud äpi funktsioonid piirduvad, kuid kuna tegemist on niivõrd populaarse rakendusega, on lisaks õllele lisandunud alternatiividena ka piima, limonaadi, šampuse ja kakao rakendused.

I’ve pooped - üle kahe miljoni inimese on otsustanud allalaadida rakenduse, mis laseb kasutajatel kaardil märkida kohti, kus nad on tualettruumi kasutanud.