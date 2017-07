Kuidas tuntud brändid tarbijaid värvidega mõjutavad

Kõige kuulsam lugu ettevõtete värvide kohta levib sellest, kuidas Google testis 40 erinevat sinist tooni enne lõpliku otsuse langetamist, et leida värv, mis meeldiks klientidele kõige rohkem. Business Insider tõi välja tuntud ettvõtted ja viisid, kuidas nende logod tarbijaid mõjutada proovivad.

McDonald’s – kasutab punast tausta, sest see paistab teiste seast välja ja mõjub inimestele ergutavalt. Arvatakse, et punane muudab inimesed näljaseks, mistõttu on see värv kiirtoidukettide seas nii populaarne.

Subway – Roheline värv viitab tervislikkusele ja sellega saadab Subway välja sõnumi, et üheks nende põhiväärtuseks on toidu värskus. Ettevõtte logo kollane värv on vajalik selleks, et inimestele kaugelt silma paista.

Lufthansa – Nagu mitmedki teised lennufirmad kasutab Lufthansa logo taustaks sinist, mis peaks inimestes tekitama usaldusväärsust. Kollane on logole lisatud optimismi ja ja positiivsuse märgina.

Nokia – Sideteenuste pakkujad kasutavad oma logodel tihti sinist värvi, sest sellega peaksid inimestel seostuma selgus ja turvalisus.

Chanel – tegi algust kuulsa väikse musta kleidi kultusega ja seetõttu sobib must taust brändi identiteeti hästi kajastama. Musta peetakse moekaks värviks, mis kujutab moemaailma keerukust.