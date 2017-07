Tallinna vesi: 90 protsenti söögikohtadest pakuvad tasuta kraanivett

«See tulemus on positiivselt üllatav, kuna veidi varem läbiviidud tarbijauuring näitas, et kraanivee pakkumine ei ole tarbijate hinnangul veel nii laialt levinud,» ütles Tallinna Vesi kommunikatsioonijuht Eliis Vennik pressiteate vahendusel.

«Kliendid on kraanivee küsimisel muutunud üha julgemaks ja meie telefoniküsitlus kinnitas, et suur osa kohvikutest ja restoranidest pakuvad seda oma külastajatele rõõmuga. Tänaseks on juba erandiks toitlustuskohad, kus kraanivett üldse ei pakuta,» lisas Vennik.

Enamasti on kraanivesi Venniku sõnul kättesaadav tasuta, ent mõnel juhul põhjendasid toitlustuskohad joogivee eest raha küsimist sellega, et kraanivett serveeritakse erinevate lisanditega nagu sidrun, marjad, piparmünt ja jää. «Igal juhul teeb meile rõõmu, et nii söögikohad kui nende kliendid eelistavad pudeliveele keskkonnasõbralikumat alternatiivi,» lisas Vennik.

Selle aasta kevadel viis Tallinna Vesi läbi küsitluse ka toitlustuskohtade külastajate seas. Uuringu tulemustest ilmnes, et 70 protsenti küsitletutest eelistab söögikohas pudeliveele kraanivett. Enam kui 1200 osalejaga veebiküsitluse tulemused näitasid, et kuigi tarbijad eelistavad kraanivett, ei ole selle pakkumine söögikohtades siiski veel laialt levinud.

Pea poolte toitlustuskohtade külastajate hinnangul ei ole kraanivesi restoranides ja kohvikutes kättesaadav. Uuringust selgus, et söögikohtades, kus kraanivett pakutakse, on see külastajate kogemuse põhjal enamjaolt tasuta.

Juunis läbiviidud telefoniküsitluses osales kuuskümmend Tallinna kohvikut ja restorani.