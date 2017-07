Kokad avalikustavad: kõige suuremad vead, mida köögis tehakse

Independent uuris tippkokkadelt, millised on kõige suuremad vead, mida köögis saab teha. Ärritavate asjadena toodi välja köögis mitte suhtlemine ja enda järelt koristamata jätmine.

Tilesh Chudasama, India tänavatoidule keskendunud Chai Naasto restorani asutaja ja peakokk

See, kui inimene ostab rohkem kaupa, kui ta vajab ja viskab ülejäägid minema. Selle vältimiseks saab palju korda saata: osta vähem, pane ülejäägid jääkambrisse, jaga ülejäänud toitu oma sõpradega, anna kellelegi, kes seda vajab või komposti. Ära viska toitu minema!

Richard Bainbridge, briti restorani Benedicts in Norwich peakokk

Aja planeerimine. Inimesed ei võta tavaliselt endale aega, et plaan paika seada. See võtab kõigest mõne minuti, et välja mõelda, mida ja kuidas teha ning millest alustama peaks. Õige ajaplaneerimine muudab söögitegemise hulga meeldivamaks ja rahulikumaks.

Lee Skeet, peab omanimelist pop-up-restorani

Kehv toiduvalik. See kehtib rohkem isegi professionaalsetele kokkadele kui kodukokkadele. Ma ei saa aru kokkadest, kes ei mõista, kui väga mõjutab tooraine kvaliteet lõpptoodet. Osa kokkasid ei saa aru, et plekkpurgis müüdavad kammkarbid ei ole võrreldavadki värskete kammkarpidega.

See on midagi, mis ajab mind tohutult närvi. Ma ei saa aru, kuidas saab ennast kokaks nimetada ja samal ajal serveerida oma klientidele midagi muud peale parima, mis võimalik kätte saada. Kui ma ei saaks värskeid kammkarpe, siis ma pigem ei serveeriks üldse kammkarpe.

Ani Arora, restorani Nirvana Kitchen peakokk

Suurim viga, mis inimesed toiduvalmistamisel teevad, on halb ajaplaneerimine ja enda järelt koristamata jätmine. Teine asi, mis mulle ei meeldi, on panni ülekuhjamine asjadega, nii et nad ei jõua läbi küpseda.

Dan Doherty, restorani Duck & Waffle peakokk

Pole vaja retsepti peensusteni jälgida ja uskuda, et kõik läheb valesti, kui ei ole kindlat tüüpi peterselli. Kui küpsetised kõrvale jätta, siis retsepte tuleks alati natukene enda jaoks kohandada – see annab toidule iseloomu ja muudab söögitegemise toredamaks.

Paul Wedgwood, šoti toodangule keskenduva restorani Wedgwood in Edinburgh peakokk

Kui inimene ei maitse tegemise ajal toitu. Isegi kui see on midagi, mida sa teed tihti, tuleks seda ikkagi maitsta.

Daniel Fletcher, Fenchurch Restoraunt peakokk

Pane tähele, mida sulle räägitakse! Peakoka kuulamine köögis on ülimalt oluline oskus, millele tihti tähelepanu ei pöörata.

Dave Rann, orgaanilisele toidule keskenduv restoran Jupiter Tree

Tööl ajab mind igasugune tähelepanematus närvi. Kodus aga enda järel koristamata jätmine.