Edelaraudtee tahab oma vanad rongid Tallinna ja Tartu vahele sõitma panna

«Tallinna-Tartu liinile on vaja ronge juurde, Elron on öelnud, et uusi ronge ei ole ega tule,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas BNS-ile.

«Selle sõnumiga tuligi Edelaraudtee meie juurde, et neil on võimalik panna Tallinna-Tartu vahele renoveeritud lisaronge, mis mahutavad vajadusel üle 500 reisija. Olemas on esimene klass, restoranvagun - need asjad, mida täna pole ja reisijad küsivad,» lisas Klaas.

Edelaraudtee AS juhatuse liikme Alar Pinseli sõnul hakkaks esialgse plaani kohaselt Tallinn-Tartu liini teenindama rongid, mis varem sõitsid Tallinn-Peterburi liinil. «Meie oleme valmis pakkuma, meil on rongid olemas,» ütles Pinsel.

«Need on samad rongid, mis varem sõitsid Peterburi vahet, kuue vaguniga mahutavad need kuni 584 reisijat,» ütles Pinsel, kelle hinnangul võivad nende rongide hoolduskulud olla ligi poole väiksemad Elroni omadest. «Tuleb teha liiklusgraafikud, selle alusel hooldused, aga ma arvan, et võib tulla sinna poole kanti jah.»

«Kui rongid sobivad, siis on vaja läbirääkimisi pidada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) dotatsiooni osas, teine aspekt on siis graafik, mis vajab Eesti Raudteega läbirääkimist,» rääkis Klaas.