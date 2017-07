Ehituspoodides napib turvajalanõusid naistele

«Olen otsinud väikese numbriga turvajalanõusid igast ehituspoest, aga ei leia,» sõnas ta. «See on ju diskrimineerimine.»

K-rauta turundusjuhi Getlyn Vommi sõnul on turvajalanõude sortiment suhteliselt tagasihoidlik, kuna nõudlus nende suhtes on väike. Küll aga toob ta välja Tondi K-rautas müüdavad number 39 suuruses turvajalanõud naistele. «Lisaks on meie sortimendis väiksemate numbritega kummikuid, aiakingi,» märkis Vomm.

Ka Espaki turundusspetsialist Triin Pikk pidi tõdema, et nende poe tootevalikust puuduvad naistele mõeldud turvajalanõud. «Rääkisin sel teemal ka müügijuhiga ja ta vastas, et mõni aeg tagasi on naiste turvajalanõud olnud püsivalt meie tootevalikus, kuid vähese liikuvuse tõttu otsustati põhisortimendist välja arvata ning suurendada sortimenti nende toodetega, mille järele on pidev nõudlus,» sõnas Pikk ja lisas, et kliendil on võimalik siiski väiksema numbriga turvajalanõusid saada sellest poele märku anda ning pood tellib toote. «Nii on võimalik tellida ka naiste turvajalanõusid. Tarneaeg sel puhul on 1–3 päeva.»