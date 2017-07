Tarbijakaitseamet hoiatab: turule on saabunud ohtlikud näpuvurrid

Tarbijakaitseameti Facebooki lehel seisab järgmine hoiatud:

«Hoiatus kõikidele ettevõtjatele, kes müüvad spinnereid!

Mitmed Euroopa riigid on läbi RAPEX süsteemi teavitanud teisi riike, et osadel spinneritel patareikinnitused ei vasta nõuetele ning tulevad lahti, mis loob ohtlikke olukordi, mil lapsed saavad patareisid ja muid eralduvaid osi suhu panna ja alla neelata. Need Hiinast tellitud led-valgustuse ja patareidega spinnerid ei talu kukkumist ega pinget ilma, et neilt tükke ei eralduks. Konkreetseid mudeleid, mille suhtes on saadetud hoiatus, näeb piltidelt. Lätist teavitatud spinnerite mudeli kood on No:2701 ja Luksemburgist teavitatud spinneritel ean kood on 3700789502579 – neid tooteid ei ole lubatud kogu ELs levitada (müüa, kinkida jne).

Igal kauplejal on kohustus tagada pakutavate teenuste ja toodete ohutus.

Lastele mõeldud patareidega mänguasjadel peavad olema kindlad kinnitused, mis niisama lahti ei tule, nt peavad olema kinnitatud täiendavalt kruviga või nii, et avamine ei toimuks vaid ühe liigutusega.»