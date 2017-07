Videoeksperiment: koerad panevad töötajad keelumärkidest mööda vaatama

Otsustame üles otsida veel mõne taksojuhi, kellelt koerte kohta arvamust küsida. Esimene taksojuht ehmatab küsimuse peale nii ära, et otsustab kiiruga põgeneda, sõites peaaegu koerast üle. Teine taksojuht on aga sõbralikum ja nõustub meiega rääkima lausudes, et koeraga reisides sõltub kõik ikkagi taksojuhi enda reeglitest.

Päeva lõpus jääb meile tee peale ka Benu apteek, kus koer tekitab positiivset elevust. Müüjad astuvad julgelt koerale ligi ja ütlevad, et nende uksel koeri keelavaid silte pole ja seetõttu on nad siiamaani kõik neljajalgsed sõbrad sisse lasknud.

Seejärel suundume krediidipanka, kus otsustame oma katse lõpetada. Sealt visatakse meid aga pikema jututa ärritunud turvamehe poolt välja ning lisatakse, et koerad panka ei sobi. Kuna tundub ebaõiglane, et koerad on söögikohtades lubatud, kuid panka ei sobi, võtame ühendust Krediidipanga esindajatega. Panga turundusjuhi, Tiina Tali sõnul on kõik hästi käituvad koerad ikkagi teretulnud. «Postimehe päringu peale leidsime, et meie peamaja uksel on tõepoolest koeraga sisenemist keelav silt, aga kes, millal ja miks selle sinna pannud on, ei ole tänaseks enam teada. Mingit ametlikku reeglit koertega panka tulemise keelamiseks ei ole, pigem vastupidi - mitmes kontoris on meil püsikliente, kes külastavad meid koos koertega regulaarselt ja kõik on hästi,» lisas ta.

Katse kokkuvõtteks võib öelda, et koera tõttu Tallinnas igapäevased asjatoimetused tegemata ei jää. Isegi kui mõnes kohas võib märgata keelumärke, on töötajad rahulikku koera nähes vastutulelikud. Ka anonüümsust palunud poemüüja sõnul on reeglid järgimiseks, kuid reaalsuses läheb müüjatel koeri nähes ikkagi meel härdaks ja nii kaua kuni koerad end korralikult üleval peavad, kedagi välja viskama ei hakata. Samuti jääb katse käigus mulje, et enamikes kohtades pole tegelikult töötajad koerte lubamise või keelamisega ise kursis ja käituvad pigem sisetunnet usaldades.

Lõpetuseks tasub silmas pidada, et kui meie üle ootuste hästi õnnestunud katse peategelaseks oli väikest kasvu rahulik koer, siis on võimalik, et suure rahutu koeraga oleksid testi tulemused mõnevõrra erinenud.

Lemmikloomade kaasa võtmist kommenteerivad avalike asutuste esindajad:

Kui enamikes toidukohtades on koerad lubatud, siis toidupoodidesse pole koerad endiselt teretulnud. «Tarbijad eeldavad, et toidu- ja esmatarbekaupluse külastamisel on neile tagatud nii turvalisus kui ka hügieen. Just sel põhjusel oleme me piiranud koduloomadega kaupluste külastamist,» ütleb Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets. Ka Prisma Peremarketi turvajuhi Jekaterina Aljohhina sõnul nende kauplustesse koertega siseneda ei tohi, kuid vastu tullakse väikeste koerte omanikele kelle hästi kasvatatud koerad on kas kandekotis või istuvad süles. Solarise turundusjuhi Kristiina Kullo sõnul on Solaris viisakalt käituvatele koertele avatud olnud juba keskuse avamisest saati, kuid Solarise toidupoes pole koertega jalutamine siiski lubatud.