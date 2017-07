Populaarne juust ähvardab turult kaduda

Camemberti, kreemjat Prantsuse juustu, mis näeb välja nagu brie juust, kuid lõhnab teisiti, ähvardab rangete regulatsioonide ja toorpiimatoodete põlgamise tõttu turult kadumine, vahendab The Insider.

Autentset Camemberti juustu valmistatakse Normandia regiooni lehmadelt pärit 3,8-protsendilisest piimast, mis on pastöriseerimata. Lehmad kasvavad üles väga kindla toidu peal ja piima tuleb käsitsi ladustada neljas erinevas kihis.

Terve hulk juustutootjaid tahtsid regulatsioonid edasi kaevata, kuid 2008. aastal toimunud kohtuvaidluses jäid peale väiksemad tootjad, kes soovisid, et Camembertiks ei tohiks kutsuda juustu, mis on valmistatud pastöriseeritud piimast (mis on hulga odavam ja ohutum). Seega on autentse Camemberti juustu valmistajaid üsna vähe. Kõigest veidi üle ühe protsendi poes müüdavatest Camembertist on autentne ja see number on kahanev. Võlts Camembert kannab nime Camembert Fabrique en Normandie.

Toorpiimast valmistatud juustud võivad olla populaarsed gurmaanide seas, kuid USAs on nad keelatud. USA toiduamet on keelanud ära juustud, mis on vähem kui 60 päeva vanad hetkel, mil nad riiki imporditakse. Seda sellepärast, et pikk pastöriseerimisprotsess hävitab kahjulikke baktereid.

Selleks, et saada autentset Camemberti juustu, tuleks reisida selle tootjamaale.