Õlletootjad ennustavad: Eestis on õlu varsti kolm korda kallim kui Lätis

2020. aastal võib suurimate õlletootjate sõnul maksta pooleliitrine õlu poes juba üle kahe euro vahendab ERR.

Saku õlletehase juhatuse liikme Jann Härmsi sõnul elavad nad ootuses, et valitsus praeguse rekordilise aktsiisitõusu tõttu tekkinud olukorda analüüsiks ning lahja alkoholi aktsiise alandaks, sest nad näevad juba praegu, et müük kandub koduturult üha enam üle Lätti, kus õlle aktsiis üle kolme korra madalam.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop ütles ERR-ile, et sel aastal on õlleaktsiis tõusnud mitte 50, vaid 87 protsenti ja 2020. aastaks tõuseb valitsuse praeguste plaanide kohaselt õlleaktsiis veel 42 protsenti ehk võrreldes selle aasta algusega oleks 2020. aastal tõus kokku 266 protsenti.

«Kurb on asja juures veel see, et lisaks sellele, et eestlased peletatakse sellise maksupoliitikaga Lätti oste sooritama, kaovad alates järgmisest aastast ära ka soomlaste ostud meilt, mille tulemusena tervikuna jääb Eesti ilma 170 miljonist eurost maksurahast - aktsiis ja käibemaks,» arutles Noop.