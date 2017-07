Pireti naiste WC räpasus ärritab reisijaid

Saarte Hääle toimetusele kirjutas lugeja Kersti, kes oli parvlaeva WC kehvast heakorrast nördinud. Eriti häiris teda tõik, et olukord pole kuu aja jooksul grammigi paranenud, ehkki TS Laevadele on kaebekirigi läkitatud. «Olukord ei ole paranenud ega halvemaks läinud. Aga sorry otse ütlemast – see kusehais on õudne,» leidis häiritud reisija, kes on kõnealusel perioodil WC kehva heakorraga korduvalt kokku puutunud.

Kersti sõnul reageeris TS Laevad kaebusele kiiresti, seega on veelgi kummalisem, et WCs lokkab jätkuvalt räpp. «Öeldi, et nad võtavad teadmiseks ja parandavad olukorda, nagu näha ei ole midagi parandatud,» kurjustas reisija.

