Saaremaal jagub puidutööd küllaga, töömehi aga mitte

Saare Ereki tootmisjuhi Marek Vitsa sõnul on selle taga mitmed erinevad põhjused, et neil nõnda ohtralt vabu töökohti leidub, vahendab Saarte Hääl.

«Kes läheb ära, on väsinud sellest tööst, kellega on midagi juhtunud, kes välismaale tööle läinud, kolinud mandrile või Soome. Mõnele inimesele on ka palganumber väike,» kõneles Vits ka öosas. et Saaremaal ei ole puutöömehi kuigi lihtne leida. Tema ütleb isegi, et tegemist on üsna võimatu missiooniga.

