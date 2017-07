Kuidas vastata levinumatele tööintervjuu küsimustele

Lifehack.org tõi välja kõige tüüpilisemad tööintervjuu küsimused ja viisid, kuidas neile vastama peaks.

Räägi meile endast – tegemist on küsimusega, millega paljud tööpakkujad intervjuud alustavad. Sellele küsimusele vastates ei tasu laskuda liigsetesse detailidesse. Alustuseks võiks mainida enda lemmik hobi, mis näitaks sind heast küljest. Seejärel oleks hea välja tuua mõni vabatahtlike liikumine, millega oled liitunud ja alles seejärel tasub rääkida enda tööalasest taustast.

Milliseid olid sinu ülesanded eelmises töökohas? - siinkohal on oluline panna rõhku tööülesannetele, millega pead kokku puutuma ka uuel töökohal, et tõestada oma kogemust antud vallas. Näita intervjueerijale oma isikupära ja proovi eristuda igavatest tüüpvastustest.

Mis sulle meeldis ja ei meeldinud eelmise töö juures? – kindlasti tuleb positiivsel toonil rääkida ka asjadest, mis teile ei meeldinud, sest võite nende samade asjadega kokku puutuda ka uuel positsioonil. Järjekordselt tuleks meeldivate asjade juures tuua välja asju, millega peate ka uues töökohas alustades tegelema.

Mis on sinu suurim tugevus? – tegemist on keeruka küsimusega, sest vastates ei tasu olla tagasihoidlik, kuid liigne enesekindlus jätab intervjueerijale halva mulje. Oluline on näidata intervjueerijale, et sinu parimad omadused on vastavuses sellega, mida nende ettevõttes töötajatelt oodatakse.

Mis on sinu suurim nõrkus? – oma nõrkustest rääkides tuleb olla aus ja kindlasti lisada, mida sa teed selleks, et oma nõrkustest üle saada.

Miks sa otsustasid eelmiselt töökohalt lahkuda? – antud küsimusele vastates tuleb jääda viisakaks, sest eelneva töökoha tugev kritiseerimine näitab sind halvast küljest. Hea oleks vastata näiteks nii: «Tundsin, et mul ei olnud antud ettevõttes enam kuskile areneda ja seetõttu otsustasin uute väljakutsete kasuks.»