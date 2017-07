11 psühholoogilist trikki, kuidas restoranid meelitavad kliente raha kulutama

Siin on 11 nippi, mida restoranid kastutavad, et panna kliente rohkem raha kulutama.

Nad ei kasuta rahamärke

Euro või dollarimärgi menüüsse panemata jätmine on üks kõige populaarsemaid asju, mis restoranid teevad. Euromärk tuletab kliendile meelde, et ta kulutab raha.

Hotelliteenindusele keskendunud Cornelli Ülikoolis tehtud uuring leidis, et kliendid, kellele anti menüü, kus polnud dollarimärke, kulutasid hulga rohkem kui need kliendid, kes said menüü, milles oli hinna lõpus dollari märk. Isegi kui hind oli kirjutatud välja, (nt «kümme dollarit» mitte «10 $») kulutasid inimesed vähem, sest sõna dollar seostus neil raha kulutamisega.

Nad mängivad numbritega

Menüü koostajate sõnul ei tohiks hind lõppeda numbriga üheksa (nt 9,99) vaid hoopis numbriga viis (nt 9,95), sest see paistab hulga kliendisõbralikum. Paljud restoranid jätavad hinnad täisarvuks, et jätta menüü lihtsaks ja puhtaks.

Nad kasutavad palju kirjeldavat keelt

Cornelli ülikooli uuring leidis, et tooted, millel on kaunim ja rikkalikum kirjeldus, on ka klientide seas populaarsemad. Illinoisi ülikoolis tehtud uuring leidis, et kirjeldusega toidud tõstsid ettevõtte müüki lausa 27 protsenti võrreldes nendega, millel polnud kirjeldavaid sõnu juures.

NBC saates «Today» esines külalisena menüükoostaja Greg Rapp, kes tõi välja terve rea tooteid ja nende kirjeldusi, mis restoranide müüginumbreid tõstavad. Kirjeldused nagu «käsitsi valmistatud, törtsu majoneesiga, suussulav kook jne» panevad lugejal suu vett jooksma juba enne, kui ta toidu kätte on saanud ja tagab hiljem ka parema maitsekogemuse.

Huvitaval kombel aitavad toidul silma paista ka brändide nimed. Näiteks Jack Danielsi kaste.

Nad ühendavad toidu perekonnaga

Kliente tõmmatakse tooteid ostma ka nimetades menüüs perekonnaliikmeid. Näiteks ostavad kliendid palju suurema tõenäosusega vanaema sooje käsitsi valmistatud küpsiseid või tädi Maro kuulsat kartulisalatit.

Nad toovad välja toidu päritolu, et muuta see autentsemaks

Oxfordi psühholoogi Charles Spence'i sõnul toovad restoranid menüüs välja toidu etnilise või geograafilise päritolu, näiteks itaaliapärase nime, et muuta see autentsemaks.

Nad toovad visuaalselt välja kindlad toidud

Kui toit on kirjutatud rasvaselt, teises kirjastiilis või värviliselt välja toodud, koos mõne pildiga, siis näeb ta kliendile hulga ahvatlevam välja kui teised toidud. Sellegipoolest kõrgklassi restoranid väldivad seda, sest see näeb ilmal välja.

Nad kasutavad kalleid tooteid, et sinu tähelepanu pöörata odavamatele

Rappi sõnul kasutavad restoranid kalleid toite peibutuspartidena, mille kõrval tunduvad natukene odavamad toidud mõistliku hinnaga. Kirjanik William Poundstone ütles: «Ainukene põhjus, miks menüüs on üle saja dollari maksev toit, on see, et teised toidud odavamad paistaksid.»

Nad pakuvad toitu kahes suuruses

See strateegia on üsna sarnane eelmisega. Nimelt kuna kliendil ei ole aimugi, kui palju väiksem on väike portsjon, siis nad eeldavad et see on parim hinna-koguse suhe neile, sest see maksab vähem. Mida nad aga ei tea, on see, et restoran tahtiski neile müüa väiksemat portsu madalama hinnaga, suurem portsjon kallima hinnaga oli seal kõigest võrdluse tekitamiseks.

Nad analüüsivad sinu lugemismustreid

Restoranid on järjest enam hakanud analüüsima inimeste lugemismustreid. Üks uuring leidis, et kliendid tellivad tõenäoliselt esimese asja, millele nad menüüs tähelepanu pööravad. Seetõttu on restoranid hakanud enda jaoks kõige kasulikumaid tooteid panema menüüs üles paremasse nurka.

Nad vähendavad sinu valikuid

Selleks, et inimestel oleks lihtsam otsustada, mida süüa, on menüüs üsna vähe toite. Näiteks peaks kiirtoidukohtades olema menüüs kuni kuus rooga ja fine dining restoranides seitse kuni kümme.

Restorani keskkond tekitab meeleolu raha kulutamiseks

Leicesteri ülikooli teadlaste sõnul aitab klassikalise muusika mängimine klientidel kulutada rohkem, sest see paneb neid jõukana tundma. Samal ajal muudab popmuusika aga kliendid ihnemaks.