Valge ja punase veini kõrvale on tekkinud konkurent – sinine vein

Uut liiki sinine vein on peagi jõudmas Ameerika Ühendriikidesse ja paljud on märkinud, et jook meenutab Suubritannia populaarset viina WKD, kirjutab The Independent.

Sinine vein on aga hoopis Hispaania veinitootjate uus toode nimega Gik Live, millega tahetakse vastu hakatada traditsioonilistele alkoholitootmise piirangutele ja tavadele. Veini müüakse juba 25 riigis ja veebipoe kaudu on seda võimalik tellida ka Eestisse.

Ühelgi veini loojal polnud varasemat kogemust veinitööstusest enne toote väljastamist. «Unustage traditsioonid ja unustage, et me räägime vedelikust, mis esindab Jeesuse verd,» kirjutavad tootjad oma kodulehel reklaamimaks uut veini.

Kuigi veini värv näeb välja tehislik, on joogi jume igati looduslik. Värv saadakse antotsüaniidist, mis on pigment viinamarjade nahas, ja värvist nimega indigotiin, mida saadakse taimedest. Loojad töötasid koostöös Baskimaa ülikooli keemiatehnikutega, et luua tootele unikaalne värvitoon.

Vein koosneb Prantsusmaal kasvatatud punaste ja valgete viinamarjade segust. Hiljem lisatakse veinile nullkalorsusega magusaineid, mis loojate sõnul annab veinile omapärase dessertveini maitse.

The Independent kirjutab, et vein meenutab üleskiidetud suuvett, mis nendes vaimustust ei tekita, aga sotsiaalmeedias on mõned toote suhtes positiivselt meelestatud. «Olen põnevil, et saan seda varsti Ameerikas osta!» kirjutas üks kommenteerija. «Just tellisin enda oma. Olen seda toodet juba väga kaua oodanud,» lisas teine.

The Washington Post viis läbi maitsetesti ja «õnnelikele» testijatele vein muljet ei avaldanud. Mõni võrdles toodet Capri Sun pakimahlaga ja teine nimetas jooki lihtsalt rõvedaks.