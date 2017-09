Lugeja fotod: Soomes ja Rootsis on või kõvasti odavam

Valio Eesti AS tegevdirektori Maido Solovjovi sõnul on raske kindlalt öelda, miks Soomes nii madal või hind on. «Ega ma täpselt ei tea, miks või kuidas nad nii asju teevad, aga ma võin vaid spekuleerida,» sõnas Solovjov ja tõi ühe põhjusena välja ägeda konkurentsi võitarnijate vahel. Ka lugeja fotolt on näha, et Arla või maksab isegi vähem kui Valio oma. «Kindlasti on see üks maailma odavamaid või hindu,» kinnitab Solovjov.

Teise põhjusena oskab ta pakkuda jaekettides olevaid kindlaid hindu, mis on lukus aasta lõpuni. «Aga need on vaid minu spekulatsioonid, ma täpselt ei oska öelda,» sõnas ta.

Eestis on võimalik Valio 500 grammist soolaga võid osta Selverist 5,69 euro ja Rimist 5,65 euro eest.

Postimehele saatis lugeja Rootsist pildi sealse või hinna kohta. 500g võid Svenskt smör maksab poes 35,90 Rootsi krooni, mis ümberarvestatuna oleks umbes 3,75 eurot. Pool kilo Valio võid maksab Rootsis vähem, umbes 3,1 eurot.

Valio või hind Rootsis. / Lugeja foto