Simple Express lükkab oktoobrist plaanitud liinide sulgemise edasi

Veel nädala alguses teavitas Simple Express oma kodulehel reisijaid terve rea väljumiste sulgemisest kolmel liinil: Tallinna-Narva, Tallinna-Võru ja Tallinna-Alatskivi-Rakvere. Suuremal osal nendel liinidel väljuvate busside viimaseks käigusoleku päevaks oli märgitud 30. september, mõnel ka 1. oktoober.

Küll aga on Simple Expressi liine opereeriv Eesti Buss otsustanud viimastel päevadel liinide sulgemise paar kuud edasi lükata. «Oleme tulenevalt reisijatelt, kohalikelt omavalitsustelt ja ametkondadelt saadud tagasiside põhjal otsustanud lükata muudatuste jõustumiseks ettenähtud aega kahe kuu võrra edasi, et pakkuda rohkem aega edaspidiste lahenduste väljatöötamiseks,» rääkis Eesti Buss OÜ turundusjuht Marel Kallas.

Kuni 1. detsembrini toimuvad reisid vastavalt kehtivale sõiduplaanile tavapärases korras. «Reisijatega, kes on soetanud pileti reisiperioodiks pärast 1. detsembrit 2017 võetakse Simple Expressi poolt eraldi ühendust alternatiivse reisivõimaluse leidmiseks või tagastatakse bussipileti raha,» ütles Eesti Bussi turundusjuht.

Kuigi nende kolme liini puhul on Kallase kinnitusel tegemist tiheda nõudlusega sõidusuundadega, otsustas bussifirma seniseid väljumisaegu muuta, et vältida väikese ajavahega paralleelseid väljumisi, kus iga üksiku bussi täituvus jääb väheseks. «Nii näiteks on nendel liinidel mitmel juhul väikese ajalise erisusega väljumas mitme bussifirma bussid, millest paljud sõidavad vähese täituvusega,» selgitas Kallas.

Ta lisas, et näiteks konkreetse Tallinn-Alatskivi-Rakvere liini puhul on tegemist hooajalise liiniga, kus mõistlikust sõitjate hulgast saab rääkida aasta lõikes kolmest-neljast kuust. «Reisijate valikud on pannud meid olukorda, kus majanduslik olukord ei võimalda nimetatud bussiliine täna sellisel kujul enam töös hoida,» tõdes ta. Siiski pikendati ka selle liini käigusolekut novembri lõpuni.

Kallase sõnul analüüsib Eesti Buss pidevalt reisijate sõidueelistusi ja sõiduliinide statistikat, et leida tegutsemiseks majanduslikult kõige mõistlikumad lahendused ning bussivõrku ja sõidugraafikuid korrastatakse vastavalt reisijate reaalsetele eelistustele.

«See tähendab, et juhul kui parimaks lahenduseks on näiteks hoopis uue liini avamine reisijate jaoks sobivamal kellaajal, siis kaalume alati ka seda võimalust,» märkis Eesti Bussi turundusjuht.