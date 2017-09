ÜLESKUTSE: kas tooted maitsevad riigiti ühtmoodi?

Toidurassismi teemat puudutas ka Euroopa Liidu komisjoni president Jean-Claude Juncker, kui ta oma kõnes olukorrast ühenduses märkis ära, et see ei ole aktsepteeritav, kui osas Euroopa riikides müüakse inimestele madalama kvaliteediga toitu kui teistes, hoolimata sellest, et pakend ja kaubamärk on samad.

