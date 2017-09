Leiva-saia tarbimine väheneb järk-järgult

Kui 65–74-aastaste seas on leiva-saia söömine väga populaarne – tervelt 93 protsenti sööb seda igapäevaselt. Noorem generatsioon tarbib saia-leiba harvem. Alla poole 15–24-aastaseid, täpsemalt 46 protsenti, sööb leiba-saia iga päev ja 39 protsenti sööb seda mitu korda nädalas.

Kõige populaarsem pagaritoode on rukkileib, mida sööb iganädalaselt tervelt 64 protsenti küsitletutest. Mitte-eestlased tarbivad rukkileiba mõnevõrra rohkem kui eestlased ja mehed mõnevõrra rohkem kui naised. Rukkileivast hulk maad tagapool on lisanditega leib, mida tarbib iganädalaselt 41 protsenti küsitletutest ja valge sai, mida sööb 36 protsenti. Kõige vähem süüakse torti (kaheksa protsenti) ja külmutatud pagaritooteid (neli protsenti).

Pagaritooteid ostetakse suurel määral harjumuse järgi. 45 protsenti küsitletutest vastas, et ostab poest selle leiva-saia, mida nad on harjunud ostma. Kusjuures, oma harjumustele on truuks jäänud pigem mehed, kes teevad seda 55 protsendil juhtudest, samas kui naistest ostavad harjumuspäraseid tooteid 35 protsenti vastanutest. Lapsele ostetakse leiba enamasti selle järgi, mida isegi süüakse.

Eestlased söövad leiba-saia eelkõige hommikul võileivana. Mitte-eestlased see-eest naudivad leiba-saia pigem toidu kõrvale ilma võileivakatteta. Kõige populaarsem võileivamääre on või. Talle järgnevad Merevaik, toorjuust, margariin ja majonees. Kõige menukam võileivakate on juust, millele omakorda järgnevad tomat, suitsusink, kurk ja keedusink.