Kas spordiklubisse tasub minna lepinguga või lepinguta?

Eestis tegutsevatest suurematest spordiklubidest peab külastamiseks lepingu sõlmima MyFitnessi, Arcticu, 24-7 Fitnessi, Golden Clubi, People Fitnessi ning Fitlife’i klubiga. Tarbijale tähendab see eelkõige seda, et kui leping spordiklubiga on allkirjastatud, hakkavad tema pangakontolt klubile laekuma igakuised püsimaksed olenevalt valitud paketist. Lähtuvalt paketist saab seega treenida, nagu süda lustib.

Regulaarsel trennihundil pole sellest midagi ning oma kindel klubi ongi ehk parim valik. Teine asi on aga siis, kui sügisel tabab paljusid suur sportimistuhin, kiiruga valitakse klubi ja allkirjastatakse leping, ent paari kuu pärast on trennimotivatsioon kadunud. Siis tuleb lepingulise kliendina kas kuulekalt edasi maksta, kuniks treenimisisu tagasi tuleb, või leping ära lõpetada. Enamikus spordiklubides kehtib reegel, et lepingu lõpetamisest peab 30 päeva ette teatama. Tähtajalise lepingu puhul tuleb maksta lisatasu või tasuda hinnavahe, mis on tekkinud sellest, et lepingulise suhte puhul on kuutasu üldiselt soodsam kui tavaline tähtajatu pakett.

Lepinguga või lepinguta?

Spordiklubide liitumistingimused on vägagi erinevad – näiteks MyFitness ja Arctic pakuvad kliendile ainult lepingulist suhet, Revali spordiklubist leiab nii lepingulisi kui ka ilma püsiva lepinguta pakette, Spartas puuduvad need sootuks. Revali müügi- ja turundusjuht Helen Partasjuk-Sootla kinnitas, et enamik pakette on neil ilma püsiva lepinguta ja need on ka klientide seas kõige populaarsemad. Lepinguline on Revalis näiteks jõusaali + veekeskuse pakett, mille võib lõpetada kahekuulise etteteatamisega, samas aastase limiteerimata paketi omanik peab tasuma käidud kuude eest soodus- ja tavahinna vahe, kui soovib lepingust varem lahti öelda.

MyFitnessis on kõik paketid lepingulised, ent tähtajatud. «Meie juures ei pea inimene sõlmima aastasi lepinguid ning tingimused on paindlikud. Kui ta soovib lõpetada lepingu jooksva kuu seisuga, peab ta sellest klubi teavitama hiljemalt sama kuu 14. kuupäevaks, mingit trahvi sellega ei kaasne. Lepingud on tähtajatud, seega inimene saab lepingu lõpetada, kui tal selleks soov tekib,» kirjeldas turundusjuht Marika Mäsak.

Lepingulisust nõudvate pakettide kasuks on otsustanud ka Arcticu spordiklubi ning samasse ketti kuuluv ja peatselt Eestisse laienev Lemoni spordiklubi. Arctic Sporti juhatuse liige Harry Liipa nentis, et hinnastamisel pole olemas õiget või vale teed, on vaid konkreetsele tarbijale sobivaim lahendus, mille seast peaks Eesti spordiklubide turul igaüks oma leidma.

«On jõusaale, mille tegevuse aluseks ning peamiseks müügiargumendiks on ühekordne pääse, ja on ka neid, kus otseselt (puudub lühiajaline leping või ühekordne külastus sootuks) või kaudselt (ehk siis hinnapoliitikaga) suunatakse klienti pikema lepingu või liikmesuse poole,» sõnas ta. Kui kliendil on soov regulaarselt treeningutesse panustada, siis toetabki see mõtteviis pikemaajalise lepingu sõlmimist talle sobiva spordiklubiga.

«Pikemad kliendilepingud on üldjuhul kliendile kuu kohta soodsamad ning klubil on võimalik pakkuda klientidele paremaid treeningtingimusi. See tähendab seda, et kui klubi saab pikemate lepingute abil täpsemini prognoosida klientide arvu näiteks kuue kuu pärast, siis saab ta selleks ajaks planeerida ka sobiva hulga rühmatreeninguid, jooksulinte, hantleid jne. Kaovad järjekorrad jõuseadmete juures, rühmatreeningud ei ole pidevalt üle broneeritud jne,» selgitas Liipa. Ta lisas, et Arcticus pole ette tulnud ebameeldivusi selle tõttu, et inimene oma lepinguga päriselt kursis poleks, sest enne liitumist selgitab kliendihalduse spetsialist igaühele põhjalikult tingimusi.