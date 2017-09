Euroopas osteti mullu autodest kõige rohkem Volkswageneid

Euroopa Liidu riikides müüdi augustis 865 047 uut sõiduautot. Kaheksa kuu müük aga ületas 10 miljoni piiri, samal ajal kui möödunud aastal oli see 9,8 miljonit, teavitab AMTEL.

Tõus jätkus peaaegu kõigil suurematel turgudel nagu Saksamaal (3,5 protsenti), Prantsusmaal (9,4 protsenti), Itaalias (15,8 protsenti) ja Hispaanias (13,0 protsenti). Ainult Brexiti ootel Suurbritannias, kus eelmistel aastatel on müük kasvanud tempokalt, on see tänavu pidevalt languses – augustis kukkus uute sõiduautode 6,4 protsenti ja kaheksa kuuga on langus 2,4 protsenti.

Kui Eestis on uute sõiduautode turg kasvanud tänavu kiirelt, siis teistes Balti riikides oli tõus augustis veelgi tempokam. Lätis kasvas müük 25,8 protsenti ja Leedus koguni 34,4 protsenti.

Kõige enam müüdi Euroopa liidus Volkswagen (97 355tk), Renault (56 685tk), BMW (55 330tk) ja Mercedes (54 791tk) mudeleid. Kõige suurema, 79 protsendise tõusu müüginumbrites tegi PSA Group, kes müüb Opeleid, Peugeot'd ja Citroene. Kõige suurema languse tegi General Motors, kes müüs aastaga 99,9 protsenti vähem autosid.