4 viga, mis deodoranti kasutades teed

63 protsenti briti naistest väidavad, et higistamine on nende kõige hullem keha probleem, vahendab The Independent.

Doktor Dawn Harperi sõnul on neli peamist viga, mida tehakse deodoranti peale pannes. Ta lisas, et deodorandi ja antiperspirandi vahel on erinevust. «Antiperspiranti kasutatakse higistamise vastu, deodorant on mõeldud lihtsalt higihaisu katmiseks, » selgitas ta.

«Huvitav on teada, et värske higi ei haise. Hais tuleb siis, kui nahal olevad bakterid hakkavad higi tõttu lagunema,» märkis ta ja tõi välja neli viga, mida inimesed deodoranti kasutades teevad:

Kasutavad seda siis, kui nende keha on veel dušši alt tulekust märg

«Selleks, et saada parim tulemus tuleks määrida deodoranti kuivale nahale,» soovitas Harper.

Hommikul kasutamine

Loomulikult tahame me olle higi-vabad terve päeva vältel – pärastlõunased higijäljed ei sobi ühelegi mehele. Seega on täiesti normaalne, et enamik meist kasutab deodoranti veidi pärast ärkamist.

Tegelikult tuleks Harperi sõnul deodorant nahale kanda alles õhtul. Tema sõnul aitab deodorandi ööseks jätmine parandada asju pikemas perspektiivis. Järgmisel hommikul tuleks aga kaenlaalused seebi ja veega puhtaks pesta.

Pärast deodorandi peale kandmist pannakse kohe riided selga

Nii mõnigi on fööniga oma kaenlaaluseid kuivatanud. Kuigi see kõlab piinlikult, siis Harperi sõnul võib see olla täiesti kasulik nipp, sest deodorant peaks enne riiete selga panemist korralikult ära kuivama.

Liigne kasutamine

Tuleb välja, et deodoranti ei tohiks kasutada iga päev. «Kaks korda üles-alla hõõruda kummagi kaenlaalusele on täiesti piisav. Ja seda tuleks teha vaid mõned korrad nädalas,» soovitas ta.