Swedbank muudab suure osa krediitkaartide intressiarvestust

«Selline loogika, kus on kindel kuupäev, millest algab intressiarvestus, on tänane turu standard – kaardiomanik teab täpselt, millal intressi arvestus algab ja nii on tal lihtsam soovimatutest intressimaksetest hoiduda,» kommenteerib krediitkaartide osakonna juht, Kai Voore.

Voore sõnul muutub süsteem selgemaks inimestele, kes ei soovi intressi maksta. Osakonna juht ütleb, et kliendid on maininud, et on pidanud mõne suurema ostu puhul paari päevast intressi maksma, kuna keeruline on jälgida iga ostu puhul intressivaba perioodi jälgida.

Uue muudatuse järgi algab intressiarvestus kindlal kuupäeval. «Seega kui klient ei soovi maksta intressi, peab ta edaspidi meeles pidama vaid ühte kuupäeva.»

Muudatus jõustub oktoobrist.