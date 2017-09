Vidin, mis võib aidata kaalus alla võtta

Lühidalt öeldes, on tegu e-sigaretiga, millega osaliselt hingad sisse toidumaitselist nikotiinivaba auru. Toote juhendis on küll kirjas, et tegu pole e-sigareti ehk veipiga, kuid toode töötab täpselt nagu veiper, vahendab The Guardian.

Toode loodi eesmärgiga vähendada inimeste isu magusate snäkkide järgi ja töötab üsna lihtsalt. Keerad «piibu» sisse ühe maitseanuma, vajutad nuppu neli sekundit, siis ei vajuta nuppu kaks sekundit ja seejärel imed auru suhu. Tootega tuleb kaasa üheksa erinevate maitsetega maitseanumat. Valikus on näiteks banaanileib, ingver, apelsinišokolaad, piparmünt šokolaadiga ja puuviljad.

The Guardiani ajakirjanik kirjeldab, et toode näeb välja kevaderoheline ja selle peale on kursiivis kirjutatud toote nimi nagu mõne kuulsuse parfüümil. Toode ajakirjanikule aga ei meeldinud. Maitse pidi olema kunstlik ja kestma lühikest aega ning kasutades nägi see välja, nagu püüaks ta kellegi huulepulka süüa.

Kas aga maitseauru söömine vähendas tema isusid snäkkide vastu? «Ei,» ütleb ajakirjanik, kes lõpetuseks arvas, et toode on üsna halb.