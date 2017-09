Baileys tuli välja veganitele mõeldud likööriga

Populaarne liköörivalmistaja tuli vastu kõikide maailma veganitele ning lõi nendele mõeldes uue likööri – mandlipiimalikööri, vahendab The Independent.

Liköör on juba müügil Suurbritannias ja veganitel on uue toote üle ainult hea meel. Paljud jagavad sotsiaalmeedias oma elevust uue toote üle ja mõned koguni kardavad, et tegemist võib olla lihtsalt kuulujutuga.