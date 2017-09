Simple Express sulgeb kolm Tallinna ja Võru vahelist kaugliini

Alates detsembrist sulgeb Eesti Buss kaugliini number 292 Tallinn - Mäo - Põltsamaa - Tartu - Põlva - Võru, 716 Tallinn - Paide - Põltsamaa - Tartu - Kanepi - Võru ja 879 Tallinn - Mäo - Põltsamaa - Tartu - Kanepi - Võru.

«Kuigi oleme soovinud pakkuda võimalikult soodsaid bussireise Eesti linnade vahel, näitab Simple Expressi kogemus, et kõiki tänaseid liine ei ole paraku võimalik sellise ärimudeliga majanduslikult tasuvalt töös hoida,» ütles Eesti Buss OÜ turundusjuht Marel Kallas BNS-ile.

«Käesoleval hetkel oleme nii reisijatelt, kui omavalitsustelt saadud tagasiside põhjal otsustanud sõita mainitud liinidel kuni novembri lõpuni ning sellekohane teade on saadetud ka maanteeametile. Loodame, et see annab piisavalt aega vedude ümberkorraldusteks sõitjatele parimal võimalikul viisil,» sõnas Kallas.

Kuni 1. detsembrini toimuvad reisid Kallase kinnitusel vastavalt kehtivale sõiduplaanile. «Reisijatega, kes on soetanud pileti reisiperioodiks pärast 1. detsembrit 2017 võtab Simple Express eraldi ühendust alternatiivse reisivõimaluse leidmiseks või tagastatakse bussipileti raha,» lisas Kallas.