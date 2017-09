Kui palju hakkab iPhone X maksma üle maailma?

Apple tõstis premium telefonide hinnalati uuele kõrgusele iPhone X’iga. Vähe on neid telefone, mille hind murrab neljakohalise summani, vahendab Business Insider. Tasub märkida, et hetkel saab sama summa eest osta USAs uue Macbook Airi, mis on väga korraliku sülearvuti ja pakub palju suuremat funktsionaalsust kui nutitelefon.

Maksta aga tuhat dollarit telefoni eest, mis leiab kasutust võib-olla paar aastat enne kui uue ostad, on väga palju. Juhul kui sa elad väljaspool USAd, siis võib uus iPhone maksma minna palju enam kui reklaamitud 999 dollarit.

Kõige enam hakkab telefon praeguste andmete järgi maksma Venemaal, kuid Buisness Insider kirjutas möödunud aastal, et Brasiilias maksis uus iPhone 6 keskmiselt 156 protsenti rohkem. Kui selline trend jätkub ka tänavu, siis maksaks uus iPhone X Brasiilias 1558 dollarit. Euroopas algab telefoni hind alates 1146 eurost.