Kurgisaak pole sel aastal kiita

«Varasemate aastatega võrreldes on kurgisaak olnud tõesti väga kehv,» nentis Rautsi talu perenaine Jana Põri ja lisas, et valdavalt on sel aastal ilma teinud külmad ööd, mis kurgile ei meeldi.

Positiivsena näeb kurgikasvataja seda, et nõudlus aiasaaduste järele on tänavu olnud väga suur. «Kõigil kodustel aiapidajatel on kurgisaak täpselt samamoodi külma kätte jäänud ning nii on meilt ostetud väga palju,» rõõmustas naine ja lisas, et nad ei ole pidanud midagi ära viskama, pigem on kurkidest tulnud puudu.

