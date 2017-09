Tele2 tõstab mobiilse interneti kiiruseid

Tele2 raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul lisatakse olemasolevatele saatejaamadele teine ja kolmas sageduskiht. «Sõltuvalt jaamast suureneb maksimaalne allalaadimiskiirus 225 või 375 megabitini sekundis. Praktiliselt tähendab see tarbijale, et keskmised allalaadimiskiirused tõusevad 75–125 megabitini,» ütles Sarri ja lisas, et mobiilne internet on nüüd võrreldav püsiühendusega ning on paljudes kohtades isegi kiirem.

«Keskendume suurema koormusega tugijaamadele, tööd käivad üle Eesti eri maakondades paralleelselt. Näiteks Harjumaal katame suuremaid kiirusi võimaldava sageduste liitmise tehnoloogiaga rohkem kui 90 protsenti Tallinnast ja kõik suuremad asulad,» lisas Sarri.

«Lisaks lõpetasime tehnoloogia testimise, mis suurendab kasutajate keskmist alla- ja üleslaadimiskiirust kolmandiku võrra. Eesmärk on uuendus võrgus selle aasta jooksul sisse viia. Tegemist on tarkvarapõhise uuendusega, mida toetavad eelkõige kõige uuemad mudelid. Suurte kiiruste kasutamise eeldus on see, et tootja on selle võimekuse oma seadmetes avanud,» rääkis Sarri.

Kuna tööde ajaks on vaja tugijaamad ükshaaval välja lülitada, siis kasvab ajutiselt teiste mastide koormus ja nii võib mobiilsidekiirus kolmeks kuni neljaks tunniks tööde tegemise ajal väheneda. Suuremaid ja tajutavamaid tõrkeid ei tohiks aga Sarri sõnul esineda.

Paralleelselt sageduskihtide lisamisega ehitab Tele2 tänavu juurde 434 uut tugijaama. Tehnilise Järelvalve Ameti andmetel oli Tele2 võrgu keskmine allalaadimiskiirus 2017. aasta jaanuaris 52,5 megabitti sekundis ja 4G võrgu katvus 96%.