Või nappus on pannud inimesed hüppeliselt rohkem võid ostma

Selveri juhataja Kristi Lomp sõnas Postimehele, et täpseid statistilisi andmeid nad kahjuks avaldada ei saa, kuid ütlesid, et suurenenud on võiete ja margariinide müük. Lomp ütles, et või müük on küll mõningase piimakoore defitsiidi ja olulise hinnatõusutõttu eelmise aastaga võrreldes vähenenud, aga meedia tekitatud paanika tõttu ostab tarbija rohkem võid kokku kui tegelikult tarbib. «Seetõttu võib poodides tekkida olukord, kus leti pind jääb kuni järgmise tarneni tühjaks.»

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütles, et või müük on kasvanud 30-40 protsenti ja kindlasti on sellel oma osa olnud meedial. «Inimestel on tekkinud hirm, et või saab otsa ja nii nad seda paarikümne paki kaupa kokku ostavadki.»

Bats märkis, et või hankijatel on tõesti olnud viimasel ajal veidi tarneprobleeme, aga tänased tühjad riiulid on tingitud tema sõnul ikkagi peamiselt sellest, et inimesed on hakanud seda rohkem kokku ostma.

Coop jaekaubandusketi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas ka, et võrreldes suvekuid septembriga, on nädala lõikes müüdud võid umbes viiendiku võrra rohkem.

Mõni aeg tagasi kirjutas Postimees, et tulenevalt piimrasva nappusest ja kõrgest hinnast maailmaturul, võivad võiletid aasta lõpuni hõredaks jääda.

Tondi Selveri kaupluses oli pooltühja võileti ette välja pandud silt, millel seisis tekst, et seoses koore defitsiidiga võib ajutiselt esineda häireid tarnetes. Tulenevalt sellest palus Postimees Selveri kaubandusjuhilt Heli Laumetsalt kommentaari ja selgus, et kõiki tarnijaid häiriva koorepuuduse tõttu ei ole Selveri hankijatel võid pakkuda. «Kellel veel laos on kuskil, sellel on riiulil natuke, aga meil on müügisaaliriiulid praegu tühjad.»

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine nimetas piimrasva nappust kindlalt defitsiidiks. Kivine tunnistas, et üleüldise piimarasva puuduse tõttu ei suuda nende tööstus kõiki tellimusi täita ja suure tõenäosusega võib selline olukord kesta kuni aasta lõpuni.