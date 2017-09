Õunasaak on sel sügisel nigelavõitu

Saaremaal õunaaedu pidavad Riho Kadastik ja Malle Välisson ütlesid, et midagi head oodata pole. Kadastiku sõnul on terves Eestis õuntega seis kehvavõitu ja Malle Välisson kinnitas, et midagi nad saavad, kuid siiski vähe, vahendab Saarte Hääl.

Õunamahlategijatel tööd siiski jagub. «Me ei saa öelda, et õunu pole üldse,» sõnas Kuressaare Pikal tänaval Karmelia Mahlameistrites tegutsev Kristiina Õun, viidates, et tööd neil tasapisi ikka tuleb.

Suuremad mahlateod ootavad sel aastal vahest alles ees, sest Kristiina Õuna sõnul pole sügisõun veel valmis ja seda hakkab liikuma 20. septembri paiku.

