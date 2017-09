Elektrum pakub äriklientidele elektriliste riskide kindlustuskaitset

«Elektrum tahab oma klientidele pakkuda midagi enamat kui ainult elektrienergiat ja koostöös If Kindlustusega oleme leidnud meie klientide jaoks huvitava ja kasuliku lahenduse. Eraklientide seas on Elektrumi kodutehnika kaitsega elektripaketid väga hästi vastu võetud ja nüüd oleme valmis pakkuma ka äriklientidele elektriliste riskide kaitsega elektrienergia tooteid,» ütles Elektrum Eesti OÜ juhatuse esimees Andrus Liivand pressiteate vahendusel.

Eraklientidele pakub Elektrum elektripaketiga kodutehnika kindlustuskaitset juba 2014. aastast.

Elektriliste riskide kindlustus kaitseb ettevõtetele ja nende rentnikele kuuluvaid elektriseadmeid pikselöögi, ülepinge, alapinge, ülekoormuste ja lühise tekitatud kahju eest. Jätkuvalt saavad ettevõtted valida ka ilma kindlustuseta elektrienergia pakette.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul on elektrihäirete põhjustatud seadmete rikked levinud põhjus, mille tõttu pöördutakse kindlustuse poole. «Eriti haavatavad on elektriseadmed, nagu peenelektroonika ja valveseadmed, äikese ajal. Samuti võivad kahju saada ka elektrikilbid, mistõttu võib seiskuda ka tööpinke ja muid seadmeid.»

Jõhviku sõnul hüvitab If Kindlustus igal aastal sadu elektrihäiretest ja seadmete üle- või alapingest tingitud kahjusid. Need kahjud võivad ulatuda tuhandete eurodeni ning ilma vastava kindlustuskaitseta tuleb seadmed omast taskust remontida või välja vahetada.

Elektrum Eesti OÜ kuulub elektrit tarniva Latvenergo AS omandisse.