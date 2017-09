Naistel on raskem sääste koguda kui meestel

Uus uuring USAs kinnitab mitmete ameerika naiste hirmu: naistöölised vastasid kolm korda rohkem, et neil ei ole võimalik koguda sääste pensionieaks. Samal ajal 14 protsenti keskmise sissetulekuga meestest väidavad, et neil ei ole võimalik rahastada pensionifondi ja 44 protsenti keskmise sissetulekuga naistest ütlevad, et neil pole muud võimalust kui jätta hooletusse enda pikaajalised säästuplaanid, vahendab Business Insider.

Kuigi kõiki ameeriklasi julgustatakse panema raha tulevikuks kõrvale, on see naiste jaoks mõnevõrra olulisem. Keskmine pensionäär USAs ei elatu ära ainult riiklikust pensionist, sest süsteem seal seotud sellega, palju inimene oma eluea jooksul on teeninud. Kuna naised teenivad vähem siis nad ka saavad vähem.

Juba statistiliselt tasub naistel tulevikule rohkem mõelda, sest nemad kipuvad elama kauem kui mehed, mis tähendab, et neil on vaja toimetulekuks rohkem raha.

Võta oma tuleviku ohjad enda kätte

Kui oled töötav naine ja soovid, et su pensionipõlv oleks majanduslikult stabiilne, siis on vaja teha neid kahte asja: koolitada end pikaajalise finantsplaneeringu alal ja alustada raha kõrvale panemist. Viimase puhul võib rahumeeli pöörduda ka finantsnõuniku poole, kes nõustab sind rahaasjades ja aitab planeerida igakuiseid toetuseid enda tulevikule.

Kui annad endale piisavalt aega tuleviku säästude kogumiseks, võib targalt tegutsedes pöörata ajaga väiksed sissemaksed üsna muljetavaldavaks summaks.

Kuigi naistel võib olla ebasoodne olukord säästmiseks, siis ressurss, mida paljudel töötavatel naistel on, on aeg ja investeerides saab seda ressurssi ära kasutada.