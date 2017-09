Parim küttepuu on kuiv puu

«Kõigepealt on talumees ja talumehel on mets,» alustab puu teekonna kirjeldamist metsast kliendini OÜ Eesti Puu juhatuse liige Raimond Parko. «Kui talumehel tehnikat ei ole, siis läheb tavaliselt see mets oksjonile – metsafirma, kes rohkem pakub, saab endale raieõiguse.» Metsafirma, kellel on oma tehnika, võtab metsa maha oma tehnikaga, kellel aga ei ole, see tellib lõikuse. Seejärel veetakse puud metsalaoplatsi, kust palgid suunduvad nelja suunda – saeveskisse, hakkesse, küttepuude tootmiseks ja saekaatrisse aluste tootmiseks.

«Meile jõuab see palk, mis on küttepuudeks mõeldud ja siin läheb ta omakorda töötlemisse,» sõnas Parko ja lisas, et töötlemises jaotatakse ära toores puu, mis läheb konteineritesse ja otse klientidele või kuivama ja hiljem klientidele. «Kui ta on ära kuivanud, siis võib ta minna veel omakorda võrkkottidesse pakkimisse.»

Puude saagimine Eesti Puu OÜ platsil. / Tairo Lutter

Kuivamise periood sõltub puusordist. Näiteks enamik puid kuivavad ühe suvega ära, kuid haavapuu tahab kindlasti kaks aastat kuivamist. «Tal on küll head omadused korstna suhtes, aga ta tahab hästi palju kuivamist,» kirjeldab Parto. See eest kuivab lepapuu ühe suvega kenasti ära ja eelmisel talvel maha võetud puu kõlbab juba sel aastal ahju panna.

Kuivamisel on aga väga oluline osa päikesel ja tuulel. See aasta küll päikesega tohutult ei vedanud, kuid Parto sõnul teeb tuul paremat tööd kui päike. «Tuulisem koht on parem kui päikeseline koht, kus tuult ei ole,» sõnas ta. Konteineritele on peale ehitatud vihmakatteks väikesed viilkatused, mis samuti puuhalge kaitsevad.

Väikesed viilkatused kaitsevad puid heitlike ilmastikuolude eest. / Tairo Lutter

Kõige parema puu saab metsast kätte talvel, kui lehed on langenud. «Siis ei ole puus mahla sees,» märkis Parto. «Kui leht on roheline, siis on puu mahla täis, aga mida vähem on vett ja mahla sees, seda parem ta on ja seda kiiremini ta kuivab.» Kui puuettevõtetel on aega ja viitsimist, siis võivad nad ka puu maha võtmisel kuivamise protsessi kiirendada võttes puu maha, kuid jättes oksad külge. «Tal maast enam niiskust ja mahla juurde ei tule, aga samas rohelised lehed tahavad mahla saada ja need tõmbavad tüvest veel omakorda selle viimasegi välja,» rääkis Parto.

Puuküttega elamu omanik saab valida nii kuivade puude kui ka kuivatamata ehk tooreste puude vahel. «Enamik inimesi kuivatab puid ise, kuna toores puu on ikkagi oluliselt odavam kui kuiv puu,» sõnas Parto ja lisas, et kuigi toorest puud ostetakse koguselt kõige rohkem, tuleb sellega ka kõige rohkem vaeva näha. Kuiva puud, mis on omakorda kallim, tarvitavad inimesed, kellel on vähem aega ja võimalus osta kallim puu, aga ka vanurid, kellel pole lihtsalt enam jaksu toore puuga tegeleda. «Kuigi see on natukene ebaõiglane, nendel (vanuritel – M.R.) on võib-olla rahaliselt keerulisem, aga samas toore puuga on neil füüsiliselt raskem toimetada.»