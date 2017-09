Nipid, mida iga autojuht peaks teadma

Autoomanikul tuleb pidevalt probleemidega tegeleda, samuti muretseda neljarattalise turvalisuse pärast, vahendab Bright Side.

Selleks, et teha autoomanike elu lihtsamaks, on siin 12 nippi, mida tasub kõrva taha panna:

Küünelakk võib aidata varjata väikest kriimustust auto kerel

Otsi küünelakk, mis on sama tooni sinu autoga ja kata sellega auto kerel olev kriimustus. Oota kuni küünelakk on kuivanud ja puhasta ala.

Läbipaistev küünelakk võib takistada esiklaasil oleva täkke edasi minemist

Kui väike kivike on su esiklaasile täkke teinud, siis aja jooksul saab täkkest mõra, mis läheb järjest suuremaks. Selleks, et täket täita, kasuta läbipaistvat küünelakki. Kõigest kaks-kolm kihti läbipaistvat küünelakki võib juba aidata täkkel edasi arenemast.

Kuuma ilma korral keera rool tagurpidi

Kui pargid auto päikesepaistelisse kohta, siis ei lähe kaua aega, kui sinu auto rool ka tuliseks läheb. Selleks et saaksid autosse istudes kohe sõitma hakata, mitte ei pea hakkama rooli jahutama, keera rool autost väljudes tagurpidi.

Saa eredast päikesest lahti

Piloodid kasutavad tihti seda nippi. Nimelt selleks, et mitte olla pimestatud päikesest, võta akrüülleht ja pane see enda esiklaasile. Akrüüllehte ei ole vaja kleepida, sest ta jääb esiklaasile püsima tänu staatilisele elektrile.

Loorberileht aitab autosõidust tingitud halva enesetunde vastu

Kui sul on pikk reis ees ja sa kardad, et sul võib sõidust paha hakata, siis pane loorberileht keele alla. Loorberileht sisaldab spetsiaalseid kemikaale, mis rahustavad kõhtu ja närvisüsteemi.

Nutikas päikeseprillide hoidja

See on väga hea nipp neile, kes ei oska kunagi autos kuskile oma päikeseprille panna. Pane nad pesulõksuga päikesekatte külge. Sel viisil saad olla kindel, et nad ei kuku maha auklikul teel. Samamoodi võid päikesekatte külge panna ka parkimistrahvi, et see ära ei kaoks.

Sidrun aitab vältida väsimust sõitmise ajal

Tsitrulised toimivad samamoodi nagu kohv. Kui tunned, et oled sõitmise ajal uimane, siis pane tükike sidrunit keele alla. See aitab sul kiiresti üles ärgata, kuigi ei siiski soovitav sõita väsinuna.

Täiustatud topsihoidja

Pane silikoonist muffiniümbris topsihoidja põhja. Sel viisil koguneb kogu väike praht sinna ja topsihoidjat on kergem puhastada.

Riputa tennisepall garaaži, et oleks lihtsam parkida

See nipp on väga kasulik neile, kes on alles algajad juhid. Rippuv tennisepall garaažis saab sulle märku anda, kui oled autoga lähenemas garaaži seinale. Pall aitab sul tundma õppida auto kabariite, tänu millele sa varsti enam palli abi parkimisel ei vaja.

Kontrolli õli kvaliteeti

Mootoriõli kvaliteedi kontrollimiseks on spetsiaalne moodus olemas. Soojenda mootorit 5-10 minutit ja siis lülita mootor välja. Ava kapott ja tilguta paar õlitilka paberilehele. Ettevaatlikult pane paber sooja kohta ja oota kaks tundi, kuni õli kuivab. Pärast seda kontrolli tulemust.

Kui õlilaigu ääred on pehmed, siis ei ole õlis vett, see tähendab, et sellepärast ei pea muretsema.

Kui keskosa on must või hall, siis on õli must. Oleks aeg teha õlivahetus.

Kui märkad paberil metallitükke, siis see tähendab, et auto on kuskilt kannatada saanud ja sa kasutad madalakvaliteedilist õli.

Kütuse kvaliteeti kontrollimine

Tilguta veidi kütust valgele paberile, puhu selle peale ja lase tilgal aurustuda. Kui paber on täiesti valge pärast eksperimenti, siis kasutad hea kvaliteediga kütust. Kui sellel on rasvane laik, siis see tähendab, et kütuses on petrooleumi.

Eriti kiire auto tuulutamine

Ava uks ja üks esiaken. Seega ava täpselt diagonaalis olev uks. See nipp aitab autos kiiret tuulutust teha, et kuum õhk või halb hais välja ajada.