Haapsalu kaotas viimase sularahaga arveldanud pangakontori

Läänemaal on üldse kaks pangakontorit: Swedbanki ja SEB kontor. Mõlemad asuvad Haapsalus, kirjutab Lääne Elu. Swedbank lõpetas Haapsalu kontoris sularahaga arveldamise 2014. aasta kevadel, tänavu augustis otsustas sularahaga arveldamisest loobuda ka Haapsalu SEB kontor.

«Olen kuue aasta jooksul tähele pannud, et inimesed maksavad ikka rohkem ja rohkem kaardiga. Mündid on küll hädaks kaelas. Nendega peab kuidagi ise hakkama saama,» ütles Haapsalu Taksi pubi perenaine Tiina Kalamees. Eraisikuna tunnistas Kalamees, et pankade otsus sularahast loobuda häirib teda. «Venemaa-reisiks pidime valuutat spetsiaalselt Tallinnasse vahetama minema. Kui nii võtta, mis pank see on, kus ei saa sularahaga toimetada?! Minu teada ei ole sularaha mitteametlikuks maksevahendiks kuulutatud, aga tundub, et ta on kuidagi põlu all,» arutles Kalamees.