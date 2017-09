Väikepoed koguvad enesekaitseks allkirju

Eesti Väikekaupmeeste Liit on algatanud kampaania, kus kogutakse allkirju, millega kaitstakse väikepoode kogu Eestis, vahendab Raplamaa Sõnumid.

Eesti Väikekaupmeeste Liidu juhatuse liige Rein Reinvee ütles, et säärane aktsioon korraldati eelkõige sellepärast, et olla pildil, ühtlasi on väikepoodide sulgemine mehe sõnul väga aktuaalne probleem, seda eriti Lõuna-Eestis, ja seega soovitakse end meelde tuletada. Reinvee, kes on ka Meie Toidukaupade juhataja, ütles, et väikepoode suletakse järjest ning kuigi konkreetselt nende poeketil on sel aastal paremini läinud, hoitakse silma peal viiel kauplusel, mille puhul on küsimärgi all, kas need ikka veavad välja või mitte. «Me teame, et Valga ümbruskonnas, Antslas ja väiksemates kohtades on mitmed poed juba suletud ja see on kõik alles algus. See ongi kõige kurvem,» rääkis Reinvee.

Loe lähemalt Raplamaa Sõnumitest.