Mis on saanud korstnapühkimise hiigeljärjekordadest?

Tol sügisel venisid korstnapühkimise ootejärjekorrad isegi jõuludeni, praegu saab korstnapühkija mõne nädalaga, vahendab Lõuna Leht.

«See nädal on kinni. Et vahepeal teen natuke pottsepatööd ka, siis on mõned korstnapühkimised ka oktoobriks kokku lepitud,» rääkis Võru, Põlva ja Valga maakonnas korstnapühkimise teenust pakkuv Urmas Hiielaan. Ta ütles, et kõige pikemad järjekorrad olid üle-eelmisel aastal, eelmisel sügisel juba palju lühemad ja nüüd on olukord päris lahe.

