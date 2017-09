Ryanair loodab lennufopaa lahendada nädalalõpuks

Ryanair teatas eile, et kui esialgu arvati, et lendude ärajäämine puudutab 390 000 klienti, siis on praeguseks selgunud, et lennu tühistamine mõjutab 315 000 klienti. Lennufirma loodab nädala lõpuks tekkinud segaduse likvideerida.

«Me palume südamest vabandust iga 315 000 kliendilt, kelle septembri- või oktoobrikuus toimuma pidanud lend tühistati,» sõnas Ryanairi turundusjuht Kenny Jacobs. «Oleme palganud juurde klienditeenindajaid, et kiirendada raha tagastamise ja alternatiivsete lendude leidmise protsessi. Eeldatavasti saab enamik probleeme lahendatud selle nädala lõpuks.»