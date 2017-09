Ryanair on andnud irvhammastele hea idee

Esmaspäeval said sajad tuhanded Ryanairi kliendid kurva teate, mis andis teada, et nende lend on tühistatud ja neil on võimalik leida asenduslend, saada raha tagasi ning nõuda kompensatsiooni. Loe lähemalt: Ryanair tühistab järgnevatel nädalatel kuni 50 lendu päevas

Odavlennufirma tõi lendude tühistamise põhjusena välja asjaolu, et paljud töötajad võtavad korraga puhkused välja. See on aga andnud materjali irvhammastele, kes on levitama hakanud pilti, milles on lisaks suuremale pagasile ja kiiremale pagasikontrollile võimalik lisateenusena valida ka lisapiloot.