Lennureisija kogemus: 10-tunnine põrgulik sõit Riiast Tallinna

Eile lennukil olema pidanud reisija kirjutas oma kogemusest:

«Teen airBalticule pisut «reklaami». Kuidas jõuda Riiast Tallinna ca 10 tunniga ja puruväsinult? Kõigepealt tuleb oodata Riia lennujaamas paar tunnikest kella 18.20 lendu. Kõikidel (just nimelt kõikidel) tabloodel on Tallinna lennu väravaks märgitud B4.

Olen väravas B4, kuid selle värava ekraanil on kirjas Oslo 18.10. Vaatan, et täitsa imelik – Oslo ei muutugi Tallinnaks, kuid tabloodel püsib visalt Tallinn B4 ning kell on juba 18.00. Mitte midagi ei teatata valjuhääldist ega tabloodel.

Lähen airB töötajate juurde ja küsin, mis toimub. Öeldakse, nagu muuseas, et Tallinna lend väljubki B4-st, kuid kell 19.00, sest lennuk hilineb. Hästi, istume siis kõik (ca 50 inimest) ja ootame kella 19ni. Jällegi, infopõud, kuni küsime taas, mis toimub. Siis saabub ärevil airBalticu noormees, kes teatab, et Tallinna lend on hoopis tühistatud ja meid viiakse kuidagi Tallinnasse... Kella 21ne lend pidi olema fully booked.

Meid karjatatakse – tegelikult liikusime pigem omapead, kellegi isehakkanud karjajuhi järgi – airBalticu klienditeenindusse, lennujaama teises otsas. Kell oli 19.15, kui meile öeldi, et Tallinnasse saame bussiga, mis tuleb meile järgi kella 21 paiku... Noh, ma ei tea. Heakene küll, et airBaltic on sellinne lennufirma, millel pole (justkui) võimalik asenduslennukit leida, kuid ka bussi kohale toimetamine võtab pea 2 tundi!

Mõtlesime, sinisilmselt, et vähemalt saame Tallinnasse kõigi mugavustega bussiga, ā la Lux Express. Kus sa sellega! Ei uskunud oma silmi, kui nägin sellist bussi, millega ükski Eesti bussifirma vast enam ei sõida(ks). Vana ja määrdunud istmetega. WiFist jm võis ainult unistada. Lisaks, olin kohvi joonud ja paraku mul tekkis ca 30 minutiga väike häda.

Bussijuht oli otsustanud sõita läbi terve Riia linna (mitte ringteel, et saaks kõikide fooride taga seista). Katsusin bussi WC ust, kuid see oli lukus. Küsisin bussijuhilt, et mida ma nüüd siis tegema pean. Vastust ei tulnud, kuid ta keeras bussi Riia äärelinna iseteenindusega bensiinijaama, kus mõistagi polnud poodi ega WCd. Näidati, et võpsik on seal, minge siis.

Viisakam peatus oli alles Iklas, kus ma suutsin joosta koos paari reisijaga bussile ette, et ta ilma meieta ära ei sõidaks. Bussi WC uks jäigi lukku. Tallinnasse jõudsime muidugi öösel peale kahte. Sain harukordselt «toreda» elamuse osaliseks.»