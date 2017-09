Vanemad koguvad aina rohkem laste haridustee finantseerimiseks

Vaatamata sellele, et viimaste aastate uuringud näitavad selget trendi noorte inimeste kasvava tööhõive osas (64 protsenti Eesti noortest vanuses 18 kuni 25 saavad regulaarset töötasu), käib sellega käsikäes ka vanemate aktiivsem kogumine noorte inimeste haridustee finantseerimiseks, vahendas SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann pressiteate vahendusel. Kui möödunud kümnendi alguses alustati lastele rahapuhvri kogumisega umbes algkoolis, siis hetkel alustavad vanemad juba lapse 4-aastaseks saades. Keskmised kogutavad summad aga kasvasid viimase 5 aastaga 50 protsenti ja hetkel ulatuvad 40 Euroni kuus, teatab Piilmann.

«Selleks, et noor saaks pühenduda vaid õpingutele, tähendaks lapse kolme-aastase kõrghariduse omandamise toetamine vanematele umbes 13 500 eurot (arvestusega 500 Eurot kuus),» teatas SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst. Sellise summa kogumine lapse tuleviku kindlustamiseks on Holsti sõnul täiesti täiesti reaalne, kui alustada kogumist võimalikult varakult. Pikk kogumisperiood annab võimaluse säästa rahasumma, mis pere igapäevast majanduslikku toimetulekut vähem mõjutaks ja kui kogumisperiood on 18 aastat ning eesmärk on saada lapse täisealiseks saades 13 500 eurot, siis igakuiselt tuleks säästa 50 eurot, ütleb Holst. «Kui lühendada kogumisperioodi 12 aastale, siis sama summa saamiseks tuleks panustada 30 eurot rohkem.»

Eelmisel aastal oli SEB lastekindlustuse lahendusest väljamakstav summa keskmiselt 3422 eurot. Lastele mõeldud kogumislahendusest 81 protsenti on just eesmärgiga koguda lapse kõrghariduse nimel.