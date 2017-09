Saue linn saab taas bussiühenduse Tallinnaga

Liin on käigus 12 korda tööpäeval ja viis korda puhkepäeval. «Tegemist on uue avaliku liiniga,» vastas Saue linnapea Riho Johanson väljaandele Harju Elu. Johansoni sõnul on tänaseks Harjumaa Ühistranspordikeskus (ÜTK) sisestanud sõiduplaani ka peatus.ee keskkonda ja peatused Sauel ja pealinnas jäävad samaks. Esmalt kasutusele võetav sõiduplaan lähtub sõiduplaanist, millega kommertsliin lõpetas ja kui liin on toimima saadud, siis vaadatakse see ka üle.

Tallinn-Saue avaliku bussiliini hanget viis läbi ÜTK. Avaliku bussiliini rahastus põhineb kolmel komponendil: riigi toetus, piletite müük ja linna kaasrahastus. Varem on Hansabuss teatanud, et Tallinn-Saue bussiliini ei tasu ülal pidada ja nemad seda liini ei teeninda.

