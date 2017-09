Prisma koondas Eestis üle veerandsaja töötaja

Prisma peremarketi tegevdirektor Jussi Nummelin selgitas, et inimesed koondati selleks, et tagada ettevõtte efektiivsus läbi konkurentsivõime ja hinnakuvandi muutmise. Kõigile koondatud töötajatele pakuti Nummelini sõnul vabu töökohti ettevõtte teistes üksustes Tallinnas, sest ettevõte otsib pealinna kauplustesse uusi töötajaid.

Suve algul koondas Prisma leedus üle 300 töötaja ja suleti poed Lätis ja Leedus. Küsimusele kas Prisma plaanib ka Eestis poode sulgeda, vastas Nummelin, et ettevõte plaanib jätkuvalt panustada äritegevusse Eesti turul ja käimas on ka laienemisplaanid. «Eestis on meil praegu kaheksa toimivat üksust ja järgmise poe avame Porto Franco keskuses,» ütles Nummelin.

Tegevdirektor sõnas, et ettevõtte kindel eesmärk on laieneda Eestis ja Venemaal ning töötajate puuduse tõttu on nad välja kuulutanud ka õppeprogrammi, millega plaanitakse koolitada erinevate üksuste juhte.

Delfi kirjutas täna, et Prisma poodides laiutavad tühjad letid. Jaeketi tegevdirektor põhjendab kaubapuudust tootevaliku uuendamise ja automatiseeritud tellimissüsteemiga, mille tõttu on ajutised muudatused klientidele näha tühjade riiulitena.