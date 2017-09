Uskumatult palju lätlasi käib haigelt tööl

Üle poolte vastanutest ütlesid, et võtavad vajadusel medikamente, mida nende kolleegid tööle on kaasa võtnud. Nende hulka kuuluvad peamiselt valuvaigistid ja külmetuse ravimid.

Vastanutest 77 protsenti ütlesid, et neil oli töökohal esmaabipakk ning rohkem kui kolmandik nentisid, et kolleegid olid tööle kaasa võtnud ravimeid. Pooled vastanutest ütlesid, et neil ei ole töökohal ravimeid käepärast ja 17 protsenti ütlesid, et nad ei tea, kas kolleegidel neid on.

Küsitlus viidi läbi 2017. aasta septembris ja selles osales 1656 inimest.