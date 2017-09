Allar Jõks võtab nädalaks autost puhkuse

Vandeadvokaat Allar Jõks tunnistab intervjuu algul, et tööle tulles ta tihti autot ei kasuta, aga kui töö viib päeval linna eriosadesse, või sootuks linnast välja, eelistab ta sihtkohta autoga sõita. «Kui on aga soojem aeg siis jalgsi tulen tööle ja tagasi lähen, kas ühistranspordiga, jalgsi või mõnikord taksoga,» kirjeldab Jõks oma igapäevaseid liikumisharjumusi.

Töölt koju on vandeadvokaadil 1,2 kilomeetrine vahemaa, mille läbimiseks läheb tema sõnul jala umbes 11 minutit. «Mul on reeglina nii, et panen kõrvaklapid pähe ja kuulan ühte kindlat lugu. See on nii pikk lugu, et kestab umbes 11 minutit ja peksab su hommikul töövõimeliseks ja kui tööle jõuan siis on see lugu peaaegu läbi.»

Esialgu piirdub Jõks ilma enda autota liiklema Tallinnas, kuid ei välista ka väljaspool pealinna ühistranspordi kasutamist juhul, kui see on väga hea. «Näiteks ülejärgmine nädal pean ma minema Kilingi-Nõmmele Saarde vallavalitsusega kohtuma. Siit ühistranspordiga Kilingi Nõmmele minna on suhteliselt hullumeelne,» tunnistab vandeadvokaat ja lisab, et sinna läheb ta tõenäoliselt enda autoga. Kuid näiteks üle-eelmine nädal käis Jõks Tartu kohtus ühistranspordiga, sest sinna minnes pole ajaline kaotus pole väga suur ja nii ei tapa end enne kohut liiklusega ära, arvas mees.

Tallinna ühistransporti iseloomustab ta positiivsete sõnadega. «Bussi, trolli või trammiga liigeldes viid end tegeliku eluga kurssi,» ütleb Jõks. Ta mainib, et möödunud suve presidendikandidaatide debatis küsiti temalt, kas ta ühistransporti kasutab. «See oli niivõrd kentsakas küsimus. Ühistransport on tegelikult nii normaalne, isegi linnasisene ühistransport,» ütleb mees. Ta kirjeldab, et tihti kui ta bussiga sõidab tulevad erinevad inimesed temaga rääkima ja tema peab seda huvitavaks. Negatiivseid kogemusi ühistranspordiga endisel õiguskantsleril meelde ei tule.

Küsimusele, mis peaksid olema põhjused, miks inimesed peaksid autod linnas koju jätma, arvab Jõks, et tähtis on enda eest hoolitsemine ja mida vähem on linnas autosid, seda parem on see ka keskkonnale.

Linna liikluskorraldus on mehe sõnul kehv. «Proovige tipptunnil kuhugi siit sõita. Praegu on veel remondid ja eesistumine, aga see on ikka hullumeelne, mis Tallinnas toimub,» ütleb Jõks ja lisab, et sügisestel volikoguvalimistel võiks ning peaks olema üheks põhiteemaks normaalse liikluse tagamine linnas. Näiteks kesklinnas rattaga sõitmist peab ta väga riskantseks. «Sa kunagi ei tea, kas sa õhtul eluga kohale jõuad.»

Linnapilti vaadates usub vandeadvokaat, et ühiskond liigub üha enam ühistranspordi või muu sõiduviisi, näiteks ratta kasutamise tõususuunas.

Kuidas möödus aga Allar Jõksi autovaba nädal, selgub nädala pärast.