Mustika kasvukohtade vähenemine seab löögi ka teised liigid

«Mustikas ongi pigem selline võtmeliik, kelle laialdane levik on metsas normaalne nähtus,» sõnas Liina Remm ja lisas, et mustikas ei ole kindlasti väljasuremisest ohustatud, vahendab ERR. «Samas ongi oluline, et teda oleks hästi palju, kuna temal lasub suuresti muu ökosüsteem ja toiduahel.»

Lihtsamate näidetena tõi Tartu ülikooli zooloogia osakonna teadur välja mustikamarjadest toituva karu ja talvel selle varsi nosiva metskitse. Samuti toituvad mustikatest paljud röövikud ja muud putukad, kes täiendavad omakorda näiteks metsiste tibude toidulauda.

